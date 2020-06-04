“Не трогайте птенцов!”, - почему важно не отрывать пернатых от природы?

Это маленький птенчик ушастой совы. Ему где-то три месяца по словам специалистов. Пернатый уже полностью ручной ведь давно живет в Экопарке. От родителей его оторвали горожане что гуляли с собакой в ​​лесу - пара увидела совенка и не найдя рядом гнезда решила забрать несчастного с собой, чтобы он не погиб.

Сергей Волошин, заведующий сектором птиц Фельдман Экопарк

Сделали большую ошибку мама его видит с далека и свободно могла бы кормить и на земле. Ну, а так попал в наши руки - мы его выкормили, она у нас реально вся полностью ручная. Проверяли сразу на всех паразитов, обработали его в первую очередь, проверили на целостность всех органов, всего организма, посмотрели обязательно целы ли крылышки.

Совенка смогут выпустить в природу месяца через два, говорит завсектором птиц, только он окрепнет. А вот этой красавице сороке действительно угрожала опасность - ее нашли в городе и буквально отбили у ворон.

Сергей Волошин, заведующий сектором птиц Фельдман Экопарк

У неё были небольшие выщипы - это небольшой, невелик страх. А так она была в шоке и в испуге, что все таки ее начали гонять, она тикала, убегала.

Эта же соечка едва не стала завтраком домашних котов. Во дворе людей рассказывает Сергей Волошин - розчахнулась груша, на верхушке которой у соек было гнездо и всех трех птенцов на которых положили глаз коты привезли в Экопарк.

Сергей Волошин, заведующий сектором птиц Фельдман Экопарк

Их заметили очень вовремя как только кошки начали на них охотиться, поэтому, да, у них был шок испуг. Но травм никаких не было. Чаще они становятся сами на крыло даже в природе. Выпадают из гнезд - чего же их и называют этими, потому-что они сами начинают разлетываться. Поэтому и называют их слетками, пытаются вылететь, полетел-полетел, не полетел значит еще есть попытка.

Птиц кормят мясом, зоофобусами и живым кормом в виде насекомых или мышей каждой птичке по рациону.

И хотя всех спасенных или просто оторванных от родителей птенцов в Фельдман Экопарке - принимают но призывают не трогать малышей, если им не угрожает опасность. Потому как сейчас продолжается сезон слетков, именно в июне большинство птиц становятся на крыло - пернатые мама с папой всегда неподалеку от своего малышей и не покинут свое потомство в беде - докормят их даже на земле, рассказывает Елена Фомичева.

Елена Фомичева, главный зоолог Фельдман Экопарк

Сразу кричат ой бедный ребенок, он остался без родителей,хватают и уносят его и начинается потом поиски. Куда деть птенчика как его кормить как его выкормить, родители остаются без птенца, птенец остается без родителей, выжить без родителей ему гораздо тяжелее. Мы люди, мы не птицы! Мы не можем его научить тому что его учат родители ему гораздо сложнее потом выжить и адаптироваться.

Поэтому специалисты настоятельно просят не трогать птенцов, потому что даже просто подойдя к ним можно напугать и малышей и его родителей. Но вот кому точно не грозит опасность - это болотным черепахам. Хотя и их горожане все равно тянут в Экопарк.

Елена Фомичева, главный зоолог Фельдман Экопарк

В связи с тем что человек лишает их естественной среды обитания то есть их становится все меньше и меньше. Черепаха не размножается в воде она откладывает яйца на суше и для того чтобы отложить яйца в сухую почву,чтобы яйца не намокли чтобы они были в тепле черепаха должна достаточно далеко отойти от водоема. Люди видят черепаху хватают ее и уносят. Потом приносят черепах к нам приносят куда-то. Люди пожалуйста не подбирайте черепах они идут по своим черепашьим делам.

С начала сезона в мультикомплекс принесли три десятка птенцов - сойки, сороки, стрижи, совы, голуби и даже хищных орлана и коршуна. Всех их выкармливают и как только те станут на крыло - отпустят на свободу.