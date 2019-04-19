Неизвестные уничтожили выставку детских рисунков, размещенную в центре Харькова

Плакаты, нарисованные детьми в ходе акции ко Второму Национальному Биеннале молодого современного искусства, которые были размещены в харьковском парке «Стрелка», минувшей ночью сняли неизвестные.

Как сообщила координатор акции Иванна Скиба-Якубова на своей странице в Фейсбук, это была первая интервенция Биеннале молодого искусства. Над созданием 120 плакатов работали 70 учеников и учениц харьковских школ и несколько преподавателей и координатора студии Aza Nizi Maza.

Плакаты участники акции рисовали три месяца, еще неделя ушла на то, чтобы отсканировать, распечатать работы, наклеить их на специальную конструкцию.

Ночью преподаватели студии наклеили работы на два строительные заборы в центре города - вдоль сада Шевченко со стороны площади Свободы и в парке Стрелка.

По словам координатора акции, создание выставки было ранее согласовано с городским Департаментом культуры.

Координаторы акции получили письменное разрешение на ее проведение, подписанное заместителем директора коммунального хозяйства Алексеем Богачем. Также Департамент культуры брал на себя коммуникацию с управлением полиции и КП «Зеленстрой».

Как отмечается, акция была попыткой вынести голос детей в городское пространство, услышать о проблемах, которые их волнуют, однако плакаты были сняты без объяснения причин.

Всего на 2-х заборах было размещено 120 работ 70 юных участников.

Где теперь находятся детские рисунки и в каком они состоянии - неизвестно.

Тем не менее, по словам координаторов акции, с харьковчанами по-прежнему готовы общаться Николай Коломиец, куратор Детской программы, и его ученики.

По мнению координатора акции, выставка была уничтожена не прохожими.

"Судя по тому, как быстро и тщательно были зачищены оба заборы (на них не осталось и следа) - их снимали не случайные люди. Мы не просили ее сторожить - мы просили ее НЕ убирать.

На ком именно лежит ответственность за уничтожение выставки и где находятся детские работы – сейчас выясняют при содействии Департамента культуры и нашего юридического отдела", - написала координатор акции.