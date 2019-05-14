Некоторые трамваи на три дня сменят маршрут

14 мая 2019 г. 14:01
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Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 16:00 15, 16 и 17 мая.

Трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26:
часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

часть: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. 

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