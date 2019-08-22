Некоторые трамваи на три дня сменят маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, в районе Харьковской набережной, будет ограничено с 23 по 26 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В это время трамваи будут курсировать так:
№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№27: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново».
Неудобства связаны с ремонтными работами.