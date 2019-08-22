 

Некоторые трамваи на три дня сменят маршрут

22 августа 2019 г. 16:41

Движение трамваев по пр. Московскому, в районе Харьковской набережной, будет ограничено с 23 по 26 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В это время трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Московский - Конный рынок - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново».

Неудобства связаны с ремонтными работами.  

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