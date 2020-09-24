Немецкие медики сообщили о состоянии здоровья Кернеса

Врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили о состоянии здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас там проходит лечение от коронавируса. Медики отметили, что состояние Кернеса улучшается каждый день.

Об этом в Telegram сообщил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он обнародовал медицинское заключение директора клиники "Шарите" Норберта Сутторпа.

"Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление", - говорится в заключении.

Напомним, Геннадий Кернес находился на больничном с 10 сентября. Позже в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. 16 сентября он был экстренно доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

23 сентября партия "Блок Кернеса" выдвинула его кандидатом в мэры Харькова. По состоянию на 13:45 24 сентября еще не было официальной информации о том, что Геннадий Кернеса зарегистрировали кандидатом.