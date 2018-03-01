Непогода в Харькове: харьковчанин ездил по городу на снегоходе (+Видео)

Сегодняшняя непогода поставила в тупик некоторых харьковчан, которые собирались ездить по своим делам на автомобилях.

Заметенные дворы, из которых невозможно выехать, и улицы, по которым затруднительно предвигаться из-за того, что автомобили застряют и буксуют, вынудили некоторых харьковчан пользоваться общественным транспортом, добираться до работы на метро или искать альтернативные способы передвижения по городу.

Так, в центре города заметили харьковчанина, который ехал по дороге на снегоходе. Пользователь сети Фейсбук поделился у себя на странице соответствующим фото.