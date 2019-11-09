Нет отопления: школьные каникулы в Купянске продлили еще на неделю

В Купянске в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования продлены осенние каникулы.
Об этом сообщает управление образования на сайте Купянского горсовета.
Так, занятия в школах Купняска не будут проводиться до 15.11.2019 за счет уменьшения продолжительности зимних каникул на одну неделю.
Однако, как отмечается, 9 ноября будет подключена к отоплению общеобразовательная школа №1, поэтому образовательный процесс в этой школе начнется 11 ноября.
«В случае подачи тепла в учреждения общего среднего образования до 15 ноября каникулы будут прекращены досрочно», - говорится в сообщении.
Напомним, школьные каникулы в Харьковской области закончились еще 4 ноября, однако в 10 школах Купянска из-за отсутствия отопления занятия так и не начались.