"Нет! Выборам по закону Януковича": в Харькове прошла акция в поддержку избирательной реформы

На площади Свободы, возле здания облгосдаминистрации собралось несколько десятков людей. В руках плакаты с надписями "Мы - за открытые списки" и "Хотим знать кого выбирать". На акцию "Ні! Виборам за законом Януковича»" харьковчане вышли в поддержку избирательной реформы. По мнению активистов, после таких изменений украинцам будет легче определиться по время голосования за следующих парламентариев.

Юрий, активист:

Виборець буде обирати сам, не голова партії або якийсь підкуп, або в Києві якийсь дядько. Буде сам виборець бачити хто, навіть якщо попереду списка поставлять якусь особу, яку зацікавлені поставити, то виборець сам вибере кого він хоче. Справедливість – основна мета.

Активисты говорять - новые избирательные правила это возможность для украинцев получить существенное влияние на политиков, и таким образом, сформировать следующий парламент. Сейчас в Украине, согласно так назыаемому "закону Януковича" действует смешанная система - 225 депутатов избираются по закрытым спискам, еще 225 - в одномандатных избирательных округах, то есть по мажоритарке. В украинских условиях, уверены активисты, система работает неэффективно.

Александра Дмитренко-Щукина, активистка:

Виборча система має бути пропорційна з відкритими списками, відкритими регіональними списками, мажоритарки бути не повинно. Чому? Тому що ми бачимо, що в Харківській області мажоритарними обрані від Харкова, вони не працюють, прогулюють засідання. тому це не є ефективною роботою депутата. Ми підготували звернення до хХрківської обласної ради з проханням звернутися до Верховної Ради України з вимогами підтримати новий закон про вибори.

Подобные акции прошли в разных регионах страны, в Киеве её проведение запланировано на 17 мая.