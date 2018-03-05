Незаконный лесоруб напилил деревьев в Харьковской области более чем на 100000 гривен

05 марта 2018 г. 17:30
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Правоохранители в Харьковской области остановили трактор с древесиной без надлежащих документов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что 47-летний житель села Тимченки с помощью бензопилы срубил на территории Мерефянского лесничества 15 деревьев породы ольха.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 100 000 гривен

По информации начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Незаконному лесорубу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 

 

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