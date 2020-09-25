Новое эпидемическое зонирование в Украине: в "оранжевую" зону попали еще два района Харьковской области

На ближайшие две недели ни один район Харьковщины не попал в «красную» зону по показателям заболевамости коронавирусом.

Такое решение было принято 24 сентября Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, которая обновила уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как сообщил на своей Фейсбук-странице министр КМУ Олег Немчинов, на Харьковщине эпидемическое зонирование на ближайшие 14 дней теперь следующее:

в «оранжевой» зоне - города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области.

Ранее Богодуховский и Зачепиловский районы находились в «желтой» зоне.

В «желтую» зону попали города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.

Отметим, в Украине в «красную» зону попали города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Новое зонирование начнет действовать с 28 сентября.