Новое подозрение после амнистии. Полиция разыскивает Сергея Юдаева

О своем вероятном задержания один из лидеров антимайдана, который принимал активное участие в штурме ХОГА и погроме АТН, говорил еще до вынесения приговора. То, что его избили в санитарной части следственного изолятора на Полтавском шляхе, продолжал утверждать, оставив скамью подсудимых. Несмотря на амнистию уходить из зала суда Юдаев не спешил. Вызвал «скорую» не только из-за плохого самочувствия.

Сергей Юдаев:

Я хочу скорую помощь, чтоб у меня сняли побои, потому что там мне этого не дали сделать. Там из меня сделали какого-то... Ну, представляете, я напал на кого-то и избил. В состоянии сердечного приступа, двое суток проголодавши.

Врачи, прибывшие на вызов, обнаружили некоторые отклонения сердечного ритма, а вот с давлением, сказали, - можно в космос лететь. Осмотрели и видимые повреждения, которые, как утверждал Юдаев, он получил во время избиения.

Вот это видите у меня? - Ну шишка. Гематома. - Больно, все!

Но самое интересное началось, когда из здания суда ушли журналисты. В учреждении еще продолжали работать взрывотехники, которые приехали из-за второго сообщения о заминировании. По словам Дмитрия Тихоненкова его клиенту следователи пытались вручить подозрение. Но Юдаеву стало хуже. Поэтому воспринимать информацию в таком состоянии он не мог, а поскольку Тихоненков уже в новом деле не был адвокатом Юдаева, подозрение можно считать необъявленным, подчеркивает адвокат. Относительно всех действий, против его клиента Дмитрий написал заявление в полицию. В суматохе объявления подозрения и прибытия второй «скорой» Тихоненков потерял из виду своего подопечного. Где находится Юдаев, он не знает. В полиции также объявили Юдаева в розыск, потому, что он не появился в суд на избрание меры пресечения.

Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:

В суді слідчими Нововбаварського відділу поліції було оголошено йому підозру за статтею 112-ю - це нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За інформацією в СІЗО, знаходячись в медпункті, він наніс тілесні ушкодження інщій особі, яка впала. Він відмовився від отримання підозри.

Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы установить местонахождение Сергея Юдаева, заверил начальник Нацполиции области.