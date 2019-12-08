Новое "Украинское правописание": вышла официальная версия

В издательстве "Научная мысль" вышла в свет официальная версия украинского правописания в редакции 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Института языкознания им. Потебни НАН Украины в Facebook.

Напечатать авторизованное издание "Украинского правописания" уполномочила издательство "Научная мысль" своим решением комиссия правописания. Новую редакцию приняло постановление Кабмина от 25 мая нынешнего года.

Новая редакция подает уточненные и дополненные правила написания общих и собственных названий украинского и иностранного происхождения, детализированные правила употребления знаков препинания. Во всех разделах обновлен иллюстративный материал.

Напомним, 22 мая Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. В постановлении правительства отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

3 июня в Украине заработало обновленное правописание. Окончательный текст редакции было опубликовано на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. От этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи. Поскольку предусмотрен переходный период, то пока написание по старым нормам не будет считаться ошибкой.