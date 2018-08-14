Внимание! Конкурс!

14 августа 2018 г. 11:17
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Вот уже четверть века каждый вечер харьковчане узнают о главных новостях города из выпусков Новостей АТН.

Каждый день журналисты Телекомпании АТН рассказывают вам о самых важных и интересных событиях, добиваются самых актуальных комментариев, анализируют события вместе с самыми компетентными экспертами и делают все для того, чтобы вы жили в одном ритме с Харьковом.

Ведь вы, зрители теленовостей АТН, подписчики АТН в соцсетях, всегда были и есть нашими главным достоянием.

Но иногда нам очень хочется знать, ПОЧЕМУ ВЫ СМОТРИТЕ "НОВОСТИ АТН"  И ОТДАЕТЕ ПРЕПОЧТЕНИЕ ИМЕННО НАШЕЙ НОВОСТНОЙ СЛУЖБЕ?

Поэтому  ждем видеоответов на этот простой вопрос.

Оставлять ваши видеозаписи можно на странице в  Facebook или присылать в  "личку".

Авторам самых интересных видеообращений – экскурсия по телестудии  "АТН" с возможностью сфотографироваться в студии  и примерить для себя роль ведущего "Новостей АТН".

 

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