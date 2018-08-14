Внимание! Конкурс!

Вот уже четверть века каждый вечер харьковчане узнают о главных новостях города из выпусков Новостей АТН.

Каждый день журналисты Телекомпании АТН рассказывают вам о самых важных и интересных событиях, добиваются самых актуальных комментариев, анализируют события вместе с самыми компетентными экспертами и делают все для того, чтобы вы жили в одном ритме с Харьковом.

Ведь вы, зрители теленовостей АТН, подписчики АТН в соцсетях, всегда были и есть нашими главным достоянием.

Но иногда нам очень хочется знать, ПОЧЕМУ ВЫ СМОТРИТЕ "НОВОСТИ АТН" И ОТДАЕТЕ ПРЕПОЧТЕНИЕ ИМЕННО НАШЕЙ НОВОСТНОЙ СЛУЖБЕ?

Поэтому ждем видеоответов на этот простой вопрос.

Оставлять ваши видеозаписи можно на странице в Facebook или присылать в "личку".

Авторам самых интересных видеообращений – экскурсия по телестудии "АТН" с возможностью сфотографироваться в студии и примерить для себя роль ведущего "Новостей АТН".