Новые учебники для 9 классов. Что поменяли авторы и когда книги поступят в харьковские школы?

Множество иллюстраций, интересные научные факты и задачи написанные понятным для школьника языком. Новые учебники для 9 классов, которые согласно программе Министерства образования, переиздали в этом году, кардинально отличаются от старых образцов, отмечают авторы. В современных - больше нет скучных текстов и страниц, полностью заполненных формулами. В самостоятельных и лабораторных работах используются примеры из повседневной жизни, часть из них - решается всем классом в игровой форме. Например, в учебниках по химии детей учат как соединить во время рисования краски из разных материалов, на уроках "Охраны здоровья" - рассказывают о решении проблемных ситуаций в отношениях с родителями и сверстниками.

Марина Корниенко, автор учебников для 9-го класса:

Якщо ми подивимось фізику, наприклад, на ігрових задачах подані основні формули, є міні-задачки, а потім завдання є взагалі з видами спорту, яке дітям дуже цікаво, наприклад по джампінгу - яка повинна бути маса тіла, як розтягнеться цей канат.

В харьковском издательстве "Ранок" рассказывают, в этом году изготовили больше двух миллионов учебников для девятиклассников. Выполнить госзаказ старались до начала учебного года, поэтому работали даже на выходных, последняя партия была напечатана еще на прошлой неделе. Однако насколько быстро их доставят в украинские школы пока точно сказать не могут, все зависит от перевозчиков, других издательств и чиновников.

Виктор Круглов, ген. дир. издательства "Ранок":

Збирають підручники у видавництві і везуть в обласний центр, потім вже до районів, з районів до шкіл, і така ситуація, що ми вчасно надрукували підручники, але я не впевнений, що всі підручники вчасно попадуть до шкіл, тому що перевізники все одно будуть чекати інших видавців, хто трішечки пізніше надрукує. Вони не будуть везти напівпорожню вантажівку.

В харьковской мэрии уверяют, учебники для 9-х классов, напечатанные в этом году, должны поступить в школы города к началу сентября. Если их доставят позже, ученики временно будут пользоваться старыми.

Ольга Деменко, дир. Деп. образования горсовета:

Мы ожидаем поступления учебников, буквально, на днях. Но хочу сразу, с Вашей помощью, успокоить родителей и если вдруг, каким-то образом, учебники мы не получим, то у нас есть старые учебники, мы будем ими пользоваться и учебный процесс ни в коем случае не нарушится. Ну, я думаю, что мы эти учебники обязательно получим.

Доставку новых учебников для девятиклассников области местные чиновники ожидают на этой неделе. В случае задержки тоже планируют начать учебу по старым книгам и затем, получив современные, перейти на новую программу. В целом, на данный момент, уверяют в обладминистрации, Харьковщина обеспечена школьными учебниками для всех классов на 97 процентов.