Новый антирекорд по COVID-19: количество заболевших в мире превысило 12 миллионов человек

В мире по состоянию на 9 июля зарегистрировали 213 279 заражений COVID-19 за сутки, выздоровели 7 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 12170570 случаев инфицирования и 552 112 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 134 862, больных - 3158 932 человека.

На втором месте по количеству больных находится Бразилия - 1716196 инфицированных и 68 055 летальных случаев.

Индия по числу случаев COVID-19 опередила РФ и заняла третье место в мире: инфицированных уже 769 052 человек, количество смертей - 21 144. В России 700792 больных (+ 6,562 за сутки) и 10 667 летальных случаев (+ 173 за сутки).

Напомним, Минздрав намерен закупить для лечения COVID-19 препарат против Эболы.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о предварительной договоренности по закупке этого препарата в количестве, рассчитанном на лечение восьми тысяч пациентов с СОVID-19.