Новый начальник харьковской полиции. Что известно об Олеге Бехе

Новый начальник харьковских полицейских Олег Бех прибыл в Харьков из Полтавы. Там он занимал аналогичную должность. Бех заменил Анатолия Дмитриева, которого перевели на службу в Киев. Теперь Дмитриев будет работать в Департаменте по обеспечению работы главы Национальной полиции Украины. Представлять нового руководителя приехал глава Нацполиции Сергей Князев.

Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины

Генерал Бех, до речі молодий генерал, всього місяць як генерал, ефективно себе проявив у роботі на Полтавщині. Тому ми прийняли рішення саме його випробувати на цій посаді.

Сам Бех пока не успел ознакомиться с обстановкой в регионе, но обещает войти в курс дела и наладить работу в течение нескольких недель.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Я, безумовно, буду вивчати стан розкриття умисних вбивств, розбійних нападів, квартирних крадіжок. Дуже серйозна увага буде приділена боротьбі з накрозлочинністю та незаконним обігом зброї.

Новый начальник управления родом из Крыма. По образованию юрист. Работать в органах МВД начал в 1996 году на должности следователя, позже работал в Управлении по борьбе с преступность. Руководящие должности Бех начал занимать во времена Януковича. В 2010-2011 года возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро МВД. Позже руководит УБОПами в Ивано-Франсковской, Николаевской и Одесской областях. После реформы органов МВД в 2015 году был назначен руководителем ГУНП в Полтавской области. Соглдасно декларации полицейского, у него есть недвижимость в Киеве, и Киевской области, кроме того, часть недвижимости, а также два автомобиля – BMW и Mini Cooper зарегистрированы на жену полицейского.