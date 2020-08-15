Новый учебный год: в "красной зоне" школы работать не будут

15 августа 2020 г. 12:59
Источник: Укринформ
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Школы не будут работать в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Об этом на брифинге 15 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, и именно установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Степанов.

Он подчеркнул, что в остальных зонах: "зеленой", "желтой", "оранжевой", школы будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил безопасности в условиях коронавируса. «Это и пользование масками, и ограничения, которые вводятся», - добавил министр.

Как сообщалось, 13 августа Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила разделение страны на карантинные зоны. Так, к "красной" зоне по уровню эпидемической опасности в связи со значительным распространением COVID-19 отнесли такие населенные пункты и районы: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

Обновленный раздел будет действовать в течение 14 дней с 17 августа.

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