Новый виток вокруг скандального строительства дороги через «Барабашово». Оппоненты встретились в суде

Противостояние вокруг строительства новой дороги через территорию торгового центра "Барабашово" продолжается уже более полугода. Упорство мэра в медиа неоднократно связывали с его личной нетерпимостью по отношению к руководству торгового центра.

Несмотря на то, что значительная часть предпринимателей неоднократно выходила под мэрию протестовать против этого проекта и сноса магазинов, на сессии горсовета приняли решение о строительстве дороги.

Между тем в суде появился иск от одной из предпринимательниц, которая решила оспорить право собственности одного из боксов, который находится на перекрестке, от которого планировали строить дорогу.

В первой инстанции этот иск не удовлетворили, ведь еще 11 лет право собственности было признано за торговым центром. Но истица не согласилась и обратилась в апелляцию.

Михаил Елисеев, представитель ответчика

Решение первой инстанции было вынесено в 2008 году, более 11 лет назад, я отвечаю в этом случае как юрист, я не могу оценивать мотивы Храмцовой, но это подрывает вообще правовую определенность, потому что есть права, они используются, есть права, а тут «меня обидели, я узнала спустя 11 лет».

Почему именно сейчас возник такой принципиальный спор, инициативная группа предпринимателей, которые наоборот, разделяют позицию Кернеса и поддержали истицу, которая сама почему-то не ходит в суд, отказались комментировать.

АТН не дам, потому что вы врете!

А вот сами предприниматели уверены: этот судебный процесс - очередная попытка попробовать узаконить строительство скандальной дороги и лишить их рабочих мест. Ведь если бы суд принял решение о праве собственности, владельцы могли бы дать добро на снос своих магазинов ради проекта горсовета.

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Сценарий пишется не здесь, не в СБУ и не прокуратуре, сценарист, который хочет добиться любыми путями и использует предпринимателей, которые лояльны к горсовету, и просто ими пользуется. На сегодня мы пришли сюда как предприниматели, законно, оповестив, провести пикет, чтобы судьи не боялись справедливых решений

Суд действительно не нашел аргументов для удовлетворения иска оппонентов ТЦ «Барабашово» и закрыл производство.