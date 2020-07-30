Общество еще не скоро наработает коллективный иммунитет к коронавирусу - ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области охраны здоровья Майкл Райан заявил, что человечество еще не скоро наработает коллективный иммунитет к коронавирусу. Пока неизвестно, сколько всего жителей планеты должно переболеть этим заболеванием, чтобы говорить о таком иммунитете. Об этом пишет издание CNBC.

По словам Райяна, разные ученые считают по-разному относительно того, какая часть населения должна переболеть. Одни называют 60-80%, другие указывают на меньшие цифры.

«Какой бы ни была эта доля, мы не близки к ней, а это значит, что вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета», — отметил Райан.

Он объяснил, что очень опасно просто сидеть и ждать, когда такой иммунитет все же будет.

«Чтобы получить иммунитет у 70%, мы должны позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших», — сказал представитель ВОЗ.

Райан объяснил, что очень часто люди, которые переболели, продолжают чувствовать себя плохо. Это касается не только людей преклонного возраста, но и молодежи, которая должна переносить коронавирус в более легкой форме.

Напомним, 29 июля Всемирная организация здравоохранения назвала причиной новой вспышки коронавируса в Европе молодежь и подростков.