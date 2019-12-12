Обвиняемый в двойном убийстве на Салтовке получил приговор

43-летнему харьковчанину Константину Безруку, обвиняемому в двойном убийтсве супругов на Салтовке и покушении на убийство их 12-летней дочери, сегодня в Киевском суде огласили приговор.

Суд присяжных признал его виновным, несмотря на то, что фигурант отрицал свою вину, обвиняя во всем «высшие силы», и назначил Безруку наказание в виде пожизненного лишения свободы как представляющему особую опасность для общества.

Напомним, 43-летнего Константина Безрука обвиняют в убийстве своего друга и его бывшей жены, а также в причинении огнестрельного ранения их 12-летней дочери.

По данным прокуратуры, обвиняемый ворвался в квартиру, расположенную в 12-этажке по улице Академика Павлова, и расстрелял супругов, а также ранил их дочь. Мужчина и женщина погибли на месте, ребенка госпитализировали.

Девочка получила сквозное огнестрельное ранение бедра.

Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали полицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. Злоумышенником оказался давний друг семьи, который часто бывал в гостях у супругов. При задержании мужчина вел себя неадекватно и сообщил, что убить ему приказал голос, который в него вселился.

В ходе досудебного расследования обвиняемому было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз.

Первая признала Безрука невменяемым, однако вторая экспертиза показала, что он может отвечать перед законом.