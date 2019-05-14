Объявить себя банкротом. В Харькове обсудили аспекты кодекса о банкротстве

Объявить себя банкротом и получить своего рода кредит доверия со стороны государства в своей финансовой истории, украинцы смогут уже осенью. Кодекс Украины о процедуре банкротства вступил в силу 21 апреля, но его введение в действие состоится 21 октября. Впервые в истории Украины документ предусматривает возможность и определяет условия банкротства физических лиц, отмечают юристы

Роман Чумак, юрист:

В законе предусмотрен ряд случав, когда эта процедура может быть начата: это либо от 300 тысяч гривен, либо если нет у такого должника какого-либо имущества, тесть либо другие основания. Закон достаточно широко предоставляет право гражданам нашим воспользоваться процедурой банкротства. Это не означает, что только наличие долга является основанным для начала этой процедуры это возможность начать заново финансовую жизнь в Украине, воспользовавшись этой процедурой

Для того, чтобы начать процедуру должник должен обратиться в хозяйственный суд по месту жительства, с соответствующим заявлением. Подав его, он должен предоставить и информацию об операциях с его движимым и недвижимым имуществом в течение последнего года

Владислав Филатов, руководитель экспертной группы по банкротству:

Особливості нашого закону в тому, що справи можуть бути порушені лише за заявами боржників. Тобто, доки боржник не виявить бажання відкрити справу відносно себе - кредитори не можуть цього зробити

Дальше все будет происходить уже в суде, рассказывают специалисты. Так должник может достичь договоренности с кредиторами о реструктуризации долга, тогда будет изменены сроки выплат, однако, они не должны превышать 10-ти лет. Кроме того может быть продана часть имущества должника и тогда долг будет полностью отменен. Если в течение 120 дней, после открытия производства в суде, должник и кредиторы не договорились о реструктуризации - суд объявляет о банкротстве должника. После этого начинается процедура погашения долгов. Источником является так называемая «ликвидационная масса» имущества должника, к которой по закону не может относиться жилье, которое является единственным для должника и его семьи, а также средства на счетах в пенсионных фондах и фондах социального страхования. Процедура банкротства довольно обычное дело в ряде европейских стран, в частности в Германии

Арне Энгельс, арбитражный управляющий из Германии:

Первая проблема была связана с привыканием, все участники процесса должны были понять, что работает уже новая система и начать ее каким-либо образом использовать. И второе - это то, что мы недооценили цифры, когда ввели данное законодательство и процедуры то мы и увидели огромное количество людей, которые обращались по поводу процедуры банкротства. Мы не ожидали такого количества. Предвидеть было невозможно

Чтобы начать процедуру суд должен назначить арбитражного управляющего, который будет вести дело, и общаться как с должником, так и с кредиторами. Собственно, арбитражные управляющие - также одно из нововведений Кодекса о банкротстве. Должность может занимать гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет

