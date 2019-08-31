Обыски на "Суспільном" - в ОБСЕ обеспокоены ситуацией

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен проведением обысков в офисе и квартирах сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Государственным бюро расследований (ГБР) по оперативного сопровождения Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дезира.

Он призвал украинскую власть воздержаться от любого давления на медиа.

"Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НСТУ и квартирах менеджеров вещателя, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных средств массовой информации", - написал Дезир.

Отметим, около 7:00 30 августа работники ГБР пришли с обыском в квартиру председателя правления UA: Суспільне Зураба Аласании, а также других сотрудников вещателя. Обыски проходили в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

Также обыски прошли в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.