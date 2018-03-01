Очередная авария или плановый ремонт: харьковчане устали сидеть в холодных домах без воды и отопления

Трактора, спецтехника - на углу переулка Фесенковского и улицы Тарасовской коммунальщики роют очередную яму, чтобы добраться через слой промерзшей земли к гнилым трубам.

Жители домов, расположенных рядом, не на шутку раздражены.

Говорят, в квартирах ни холодной воды нет, ни горячей.

Да еще и отопление выключили.

Валентина Ивановна, местная жительница

То холодная вода бежит с горячего крана, то горячая бежит, и за 76 гривен куб. А сегодня с 10 часов утра нет горячей холодной воды и отопления, в квартире холод и постепенно температура снижается

Температура снижается из-за того, что сегодня в этом районе и тепловые сети начали плановый ремонт.

Ради этого пришлось отключить от отопления сорок девять домов, три школы и один детский сад. Коммунальщикии уверяют, что на данной территории подключение резервного отопления невозможно, но обещают, что к концу дня тепло в дома вернут.

Вера Николаевна, местная жительница

А так, если не исправят, то, конечно, замерзнем

Подобные картины на днях можно было наблюдать в разных уголках города.

Снижение температуры или ее колебания сразу добавили работы коммунальщикам.

Трубы, которые надо было менять, последние годы даже не ремонтировали.

Деньги из бюджета городские власти охотнее тратят на так называемые "пиар"-проекты - на парк Горького или зоопарк.

Тогда как из-за гнилых труб и дырявых тепломагистралей харьковчане замерзают в собственных домах или днями сидят без воды.