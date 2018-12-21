Один из «харьковских партизан» вышел на свободу по закону Савченко

21 декабря 2018 г. 18:54
Автор: Анна Чугай
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К шести годам заключения Дмитрия Волошко приговорили весной текущего года. А с момента его задержания прошло три года, поэтому, говорит защитник осужденного, - Дмитрий может выйти на свободу, так как по закону Савченко отсидел весь срок.

Михаил Коросташевский, адвокат Дмитрия Волошко:
Волошко был осужден к 6 годам лишения свободы, и уже отбыл определенную меру наказания, находясь в СИЗО №27. Но в связи с тем, что вышел закон Савченко и определенная часть отбытого наказания засчитывается день за два, то при пересчете отбытого наказания с учетом этого закона он уже отбыл назначенное ему судом наказание.
Дмитрия Волошко вместе еще с двумя мужчинами подозревали в совершении терактов в течение 2014-го и 2015-го годов. Речь идет о 7 эпизодах, среди которых обстрелы военкоматов, подрыв цистерн с топливом. Самого Волошко подозревали в участии в подрыве железнодорожных путей моста. Свою вину мужчина признал сразу, и искренне раскаивался. Против его освобождения не возражали ни прокурор, ни пострадавшие.
 
Олег Головков, потерпевший по делу:

Из трех человек к самому господину Волошко мой гражданский иск не предъявлен и фактически, лично у меня к нему претензий нет. Суд принял во внимание фактическое раскаянье, принял во внимание сотрудничество, ту степень его участия в том, что ему инкриминировалось, а именно в совершении теракта, приговорил его к 6 годам. С этой частью приговора, на сколько я знаю, никто из потерпевших не спорил. И она была принята объективно, но у нас с вами есть закон Савченко, благодаря которому на сегодняшний день господин Волошко имеет право выйти, он должен быть освобожден, фактически.

Сейчас за решеткой остаются еще двое осужденных по делу. Их наказание - до 10 и 11 лет лишения свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции будут рассматривать в апреле следующего года. Все это время мужчины будут находиться в СИЗО.
 

 

Видео: 

Один из «харьковских партизан» вышел на свободу по закону Савченко - 21.12.2018

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