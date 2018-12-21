Один из «харьковских партизан» вышел на свободу по закону Савченко

Из трех человек к самому господину Волошко мой гражданский иск не предъявлен и фактически, лично у меня к нему претензий нет. Суд принял во внимание фактическое раскаянье, принял во внимание сотрудничество, ту степень его участия в том, что ему инкриминировалось, а именно в совершении теракта, приговорил его к 6 годам. С этой частью приговора, на сколько я знаю, никто из потерпевших не спорил. И она была принята объективно, но у нас с вами есть закон Савченко, благодаря которому на сегодняшний день господин Волошко имеет право выйти, он должен быть освобожден, фактически.

Сейчас за решеткой остаются еще двое осужденных по делу. Их наказание - до 10 и 11 лет лишения свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции будут рассматривать в апреле следующего года. Все это время мужчины будут находиться в СИЗО.