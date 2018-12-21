Один из «харьковских партизан» вышел на свободу по закону Савченко

К шести годам заключения Дмитрия Волошко приговорили весной текущего года. А с момента его задержания прошло три года, поэтому, говорит защитник осужденного, - Дмитрий может выйти на свободу, так как по закону Савченко отсидел весь срок.
Волошко был осужден к 6 годам лишения свободы, и уже отбыл определенную меру наказания, находясь в СИЗО №27. Но в связи с тем, что вышел закон Савченко и определенная часть отбытого наказания засчитывается день за два, то при пересчете отбытого наказания с учетом этого закона он уже отбыл назначенное ему судом наказание.
Из трех человек к самому господину Волошко мой гражданский иск не предъявлен и фактически, лично у меня к нему претензий нет. Суд принял во внимание фактическое раскаянье, принял во внимание сотрудничество, ту степень его участия в том, что ему инкриминировалось, а именно в совершении теракта, приговорил его к 6 годам. С этой частью приговора, на сколько я знаю, никто из потерпевших не спорил. И она была принята объективно, но у нас с вами есть закон Савченко, благодаря которому на сегодняшний день господин Волошко имеет право выйти, он должен быть освобожден, фактически.