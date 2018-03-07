Одно преступление за другим. В чем подозревают правоохранителей?

160 килограммов трамадола на 32 миллиона гривен накануне изъяли силовики. Организатором торговли оказался 40-летний мужчина, который ранее был судим за аналогичные преступления.

Но в 2016 году он освободился из мест лишения свободы досрочно. А пособгиком в реализации крупных оптовых партий стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Андрей Кихтенко, нач. департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции

Зазначена особа дуже ефективно використовувала свій досвід, набутий в оперативно-розшуковій сфері для конспірації своєї злочинної діяльності. Однак, не зважаючи на це, отримано фактичні дані, які підтверджують протиправну діяльність зазначеної групи.

Сейчас сообщники задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса - это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

А накануне амфетамин, каннабис, упаковочную тару и средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а еще боевые патроны к огнестрельному оружию, обнаружили сотрудники СБУ во время обыска.

Следственные действия проводились по адресам проживания работников патрульной полиции, которые оказались причастными к группировке, которая занималась реализацией наркотиков и психотропных.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель.

В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества - амфетамина и марихуаны.

Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец, вероятно, распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.

Сейчас начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины - это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Cтаття – це частина друга, тобто це обтяжуюча обставина. Йдеться про розповсюдження групою осіб. На даний час ми встановлюємо, для чого патрульні поліцейські купували ці наркотики у вказаного громадянина. Для власного вжитку чи для подальшого розповсюдження.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас Управлением патрульной полиции в Харьковской области проводится проверка информации. О ее рeзультатах обещают сообщить общественности.

А 37-летний начальник одного из областных отделений полиции попался на получении взятки в размере 24 тысяч гривен.

Оперативники задержали мужчину при передаче очередного транша в размере 10 000 гривен.

По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, полицейский систематически требовал и получал неправомерную выгоду от местного жителя, который рубил деревья в лесополосе. Взамен обещал, что обеспечит лесорубу возможность беспрепятственно заниматься вырубкой деревьев, не реагировать на заявления и обращения от граждан и не проводить проверки. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - это вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Следственные действия продолжаются.