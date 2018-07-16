Одному из застройщиков в Харькове грозит миллионный штраф за нарушение условий труда и нелегальных работников

16 июля 2018 г. 16:13
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12 июля специалисты инспекции Главного управления Гоструда в Харьковской области посетили с проверкой одну из строительных площадок Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Гоструда в Харьковской области.

На стройплощадке проверяющие выявили  45 выполнявших работы неоформленных трудовыми договорами работников. И среди них было 7 несовершеннолетних!

За допущение работников к работе без надлежащего оформления трудовых отношений работодателю грозят штрафные санкции на сумму более 5 миллионов гривен.

Также работодатель нарушил ряд требований по охране труда на территории строительного площадки: она не ограждена, и на ней выполняются работы повышенной опасности  без применения средств индивидуальной защиты, работники не обеспечены спецодеждой, спецобувью, временные электросети проложены с нарушением требований .

Инженеры, отвечающие за технику безопасности на предприятии отсутствуют. 

Работник, выполнявший сварочные работы, не имеет соответствующего обучения, удостоверения и не аттестован как сварщик. 

На вопрос начальника Главного управления предъявить удостоверение сварщика, рабочий который выполнял сварочные работы ответил, что он не является сварщиком, а работает разнорабочим . В ходе общения с работниками не удалось установить  прохождение работниками инструктажа и обучения.

В инспекции напомнили, что допуск работника к работе без надлежащего оформления наказывается штрафом в размере 111 тысяч 690 гривен за одного работника , а за использование труда несовершеннолетних без надлежащего оформления трудовых отношений, предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.172 УК.  

 

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