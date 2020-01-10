Огненный ад в Австралии. Харьковчанка помогает спасать пострадавших во время пожаров животных

Харьковчанка Юлия Иваненко сшила десятки сумок и одеял. И это всего за несколько дней. Помочь волонтерам, которые спасают австралийских животных, решила увидев жуткие кадры последствий масштабных пожаров и многочисленные посты в социальных сетях.

Юлия Иваненко, волонтер-рукодельница:

Маленького размера, вот такие мешочки, сахарная сумчатая летяга. Ну, вот я даже знать не знала, что у нас есть такие вот животные. И опоссум,я в гугле смотрела, они такие милые, просто прелесть. А второй размер побольше - кольцехвостый кускус и бандикут.



Никакой синтетики, только натуральные ткани - одно из главных требований. Они должны состоять из двух частей - внешней и внутренней, чтобы сумки было удобно стирать. Еще один важный момент - безопасность изделия для животных с многочисленными ожогами.



Швов никаких нет, никаких торчащих ниточек. Давайте даже вывернем полностью. Ничего не торчит, ничего не поранит, ничего не травмирует животных.

Размеры изделий австралийские волонтеры для умельцев со всего мира указывают в таблицах, опубликованных в социальных сетях.

Вот они выставляют, и вот эта картинка, она обновляется каждый день, что им нужно, какие изделия для каких животных.

Материалы для пошива сумок у рукодельницы, в основном, свои, но к ее волонтерству уже присоединились другие харьковчане. Помогают тканью или тоже готовы создавать специальные изделия для представителей австралийской фауны. Отправлять помощь Юлия будет обычной почтой. Волонтеры с другого континента заверили - даже если доставят через месяц, это - не проблема.

Юлия Иваненко, волонтер-рукодельница:

Период лечения и реабилитации будет достаточно долгим. Много детенышей остались без мамы, которым эта помощь будет нужна еще долгое время. Как они говорят, что это не спринт, а это марафон.

Подобные изделия, рассказывают врачи-ветеринары, очень важны для лечения и реабилитации. Они помогают успокоить животных и без проблем проводить медицинские процедуры.

Александр Майковский, ветеринар харьковского Центра спасения животных:

Они для изоляции раневой поверхности от коружающей среды. Ну, и плюс уменьшить уровень травматизации с животным. Ожоговые раны достаточно проблематичны, они вызывают интоксикацию организма, то есть серьезные ожоги - это очень токсичная вещь. Обработки, постоянно нужно следить за восстановлением, за регенерацией ткани.

Волонтеры ежедневно публикуют информацию о спасенных из огня представителях фауны. От кенгуру и коал до летучих мышей и опоссумов. Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября прошлого года. Из-за адской стихии, по данным Всемирного фонда дикой природы континента, уже погибло около миллиарда животных. В том числе редкие виды. Огнем выжжена территория, превышающая некоторые страны Европы, например, Бельгию или Хорватию. Пожары унесли жизни 27 человек и уничтожили тысячи домов.