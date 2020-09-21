Огни большого замка. Как Шаровский замок ожил на один день.

Уникальный комплекс в поселке Шаровка в начале 19 века выкупил сахарный магнат Леопольд Кениг. Перестроил его по своему вкусу и превратил здание на дворец. Магнат привнес в украинскую глубинку европейский шик, но все строительство затевалось ради женщины - красавицы Каролины. Одна из легенд, которую воссоздали участники фестиваля "Осенние краски белого дворца" - о человеке, женщине и прихотях.

Доброе утро, любимая. Ты знаешь, в прошлом году было очень мало снега и я сделал тебе небольшой сюрприз, на заднем дворе - я сделал тебе горку из сахара для того, чтобы ты смогла с нее спуститься на своих санях.

Культурологиня Любовь Островерх изучала факты связанные с Лепольдом и Каролиной и утверждает, легенда о сахарной горке - правдивая, как и многие другие, которые здесь и рассказывают.

ЛЮБОВЬ ОСТРОВЕРХ, культурологиня:

Барон Кеніг настільки ніжно і лагідно любив свою дружину, що він ранком, переконана, ходив в ось ці двері, дуже дуже рано він ловив в пригіршню першу росу і настільки дбайливо старався не розгубити жодної крапельки, проходив у спальню, де спала його кохана дружина, і він давав їй напитися цієї роси.

После 1917 года Шаровский дворец служил санаторием для больных туберкулезом. С 2008 года сюда снова начинают водить экскурсии и говорить о восстановлении памятника архитектуры. В этом году Шаровку признали одним из туристических магнитов Харьковщины и решили провести фестиваль, где попытались воссоздать атмосферу 19 века. В бальном зале дворца, как и во времена Кенига, зазвучал вальс.

И какой же бал без представления - для посетителей дворца на одной из террас, где пел знаменитый Шаляпин - артисты Харьковского театра музыкальной комедии готовятся исполнить оперетту.

ИГОРЬ КОВАЛЬ, директор Харьковского академического театра музыкальной комедии:

19 век начало 20 нам очень близок, так как оперетта – возрождение Венская опера конец 19 начало 20 века. А Шаровский замок – это один из можно назвать жемчужиной Слобожанщины. Его потихонечку восстанавливают, приводят в порядок, вы зайдите во внутрь, какая там красота и очень много сохранилось.

Чтобы поддержать уникальный комплекс и начать реставрацию, местные власти очень хотят привлечь инвесторов со всей Украины.

ЛЮДМИЛА ТЕРЕЩЕНКО, начальник Департамента культуры и туризма ХОГА:

Ми дуже хочемо, щоб інвестори звернули увагу, що це буде туристичною меккою - це єдний такий настільки гарно зберігшийся палац, палацово-парковий комплекс, і його треба відтворювати, його треба підтримувати. На сході України це єдиний такий палац, тому нам треба приділити йому увагу усім разом.

Еще один способ привлечь в Шаровский дворец средства - сделать комплекс национальным памятником архитектуры, но пока это только обсуждается на местном уровне.