Оккупанты перебрасывают в Крым боевую технику и ракетные комплексы

Продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного воинского контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Он также отметил, что деятельность России в Крыму привела полуостров к экологической катастрофе. Последствиями неупорядоченной военной деятельности стали массовые утечки горючего, в том числе и в акваторию Черного моря, пишет Тимчук.

"Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияют на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем Кремль рассматривает вариант создания предпосылок для введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами, сообщил Тимчук.

"Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим). Как показывает ситуация в Донбассе, российские оккупанты особенно преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти вооруженной агрессии против Украины ", - написал он.