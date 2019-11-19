Онлайн-поиск: В программе "Доступные лекарства" обновления

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в удобном формате можно найти аптеки в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Для пациентов поиск нужной аптеки станет максимально удобным и быстрым.

Новый онлайн-инструмент пригодится и местной власти, и бизнесу – «белые пятна» инфраструктуры аптек в городах станут более видимыми.

Инструмент создан Агентством журналистики данных Texty.org.ua в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project.