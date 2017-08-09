Оплата за газ, тепло и воду только по счетчику. Кому и как теперь будут считать суммы в квитанциях за "коммуналку"?

Закон об обязательном коммерческом учете тепла, а также холодной и горячей воды вступил в силу в начале августа. Согласно нему все здания, которые присоединены к внешним тепловым сетям, сетям горячего водоснабжения и водопроводным сетям должны быть оборудованы счетчиками. Приборы учета, рассказывают в харьковской обладминистрации, будут устанавливать в каждой квартире, за исключением тех домов, где это технически невозможно.

Сергей Магдисюк, дир. деп. ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА:

Предусматривается обязательный учет поквартирный, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что в домах старого типа постройки, где горизонтальная система постройки и установка поквартирных приборов учета технически невозможна. Она технически возможна только в тех домах, где вертикальная разводка системы отопления. По этой технологии все новострои строятся. Закон только вышел, думаю еще будуть зміни.

Счетчики тепла в домах должны быть установлены до 2 августа 2018-го, а горячей и холодной воды - в течение года в нежилых помщениях и двух лет в жилых с того момента как Закон ступил в силу. В многоквартирных домах, где все жители поставили приборы учета в свои квартиры, суммы в квитанциях будут расчитывать согласно фактическому потреблению. Там, где поставят общедомовой счетчик оплату разделят поровну между всеми жителями: за тепло - согласно площади квартиры, за воду - по количеству прописанных там человек. А вот в том случае, если на многоквартирном доме будет стоять общий счетчик тепла, но часть людей там установят себе индивидуальные, отмечают специалисты, последние заплатят за фактическое использование услуги согласно показаниям собственного прибора учета. А вот остальным сумму в квитанции посчитают по-другому: разницу между суммарными показаниями, снятыми с индивидуальных счетчиков и показаниями общедомового разделят поровну среди тех людей, которые приборы учета в квартиру не поставили. Устанавливать счетчики потребитель согласно Закону будет за собственные средства, говорят в ХОГА, но возможно выделение на эти цели денег из местных бюджетов.

Сергей Магдисюк, дир. Деп. ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА:



Местные бюджеты согласно Закону имеют возможность выделять средства на установку приборов учета тепловой энергии и воды. После данной установки на этот прибор учета будет распространяться действие законодательства про спільне майно багатоквартирного будинку. Если в бюджете будут предусмотрены средства и будет установлен прибор учета, власники квартир данного дома не будут оплачивать услугу данную установки прибора учета.

Также харьковчане активно продолжают обсуждать установку общедомовых газовых счетчиков. Народные бунты по этому поводу начались по всей Украине еще около года назад. Потребители заявляли - не хотят платить за себя и "за соседа", поэтому настаивали - им должны поставить индивидуальные, в каждую квартиру. В данный момент в области осталось установить около сотни надомных газовых узлов учета, сообщают в пресс-службе "Харьковгаза". Часть поставленных счетчиков уже введена в эксплуатацию, поэтому там показания делят поровну среди жильцов дома, по остальным приборам учета еще не оформлены все необходимые документы - там он используется пока как технологический, то есть оплату за топливо считают по нормам. В Харьковской обладминистрации говорят, после массового недовольства среди харьковчан по поводу надомных счетчиков, они обратились в Кабмин и НКРЭ с просьбой изменить законодательные нормы и продлить сроки установки счетчиков. Кроме того, ведут переговоры с газовщиками.

Алексей Белоцкий, нач. упр. топливно-енергетич. комплекса ХОГА:

Мы надеемся на то, что к нам присулашаются, к нашему мнению и к мнению экспертов, что все-таки нужны индивидуальные узлы учета и до момента вступления полного в силу закона с 1. 01. 2018 года. Надеемся, что будут какие-то решения, мы работаем над этим.

В данный момент, подчеркивают чиновники, человек, который не согласен с методикой распределения оплаты поровну, когда на доме стоит общий газовый счетчик может поставить индивидуальный, но за собственные средства.