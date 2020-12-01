Оплатить проезд банковской картой можно будет еще на трех станциях метро

Завтра, 2 декабря, на станциях метро «Алексеевская», «Победа» и «Ботанический сад» заработают турникеты для бесконтактной оплаты проезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Алексеевская» и «Победа», а также в вестибюле №1 на станции «Ботанический сад».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина» и «Пушкинская». В течение четырех месяцев планируется установить такие аппараты на всех станциях.