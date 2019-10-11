Организатора рейдерского захвата будут содержать под стражей круглосуточно

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 10 октября суд избрал меру пресечения организатору попытки рейдерского захвата частной агрофирмы в селе Губщина Валковского района Харьковской области.

Происшествие случилось 23 июля текущего года. Около 22:00 группа лиц попыталась захватить сельхозпредприятие. Однако полицейские оперативно прекратили преступные действия рейдеров, задержали 46 человек, в том числе граждан Российской Федерации и жителей временно оккупированных территорий.

Арестованным объявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. 45 подозреваемым суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а еще одному - круглосуточный.

Организатор рейдерского захвата длительное время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Вчера, 10 октября, Киевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Стоит отметить, что мужчина может выйти на свободу, если внесет залог в сумме 576 000 гривен.

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.