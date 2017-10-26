"Организм устал бороться за жизнь": в больнице умерла пострадавшая в аварии на Сумской девушка

26 октября 2017 г. 19:07
Автор: Наталия Белокудря
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В себя Диана Берченко так и не пришла, все время, прошедшее после аварии она оставалась в коме. Девушка получила очень тяжелую черепно-мозговую травму из-за которой у нее начался отек мозга. Врачи уже были бессильны.

Юрий Сидоренко, директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского городского совета

У нее были, если перевести с медицинского на общепонятный язык причину ее смерти, - организм просто устал бороться за жизнь. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга, врачи делали все, что они могли, но часто говорят, что перед смертью становится легче.

О смерти девушки, сразу сообщили родителям, а вот сестре Дианы - Оксане, плохих новостей еще не сообщают. Девушка не знает, что потеряла мужа и родную сестру. Она, говорят в больнице, пришла в себя, но состояние ее тяжелое.

Юрий Сидоренко, директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского городского совета

Ее сестра в сознании, ее состояние стабильно тяжелое, она находится в реанимации, родителям о смерти Дианы уже сообщили, похороны харьковский городской совет берет на себя.

Диану Берченко похоронят завтра на одном из харьковских кладбищ.

Видео: 

В больнице умерла пострадавшая в аварии на Сумской девушка - 26.10.2017

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