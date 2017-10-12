Оспаривание тарифов. В Харьковской прокуратуре требуют признать постановление о подорожании воды недействительным

В окружной административный суд Киева Харьковская местная прокуратура номер 2 обратилась с требованием признать недействительным постановление о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение для харьковчан. Согласно украинскому законодательству решение Нацрегулятора, которые являются нормативно-правовыми актами, подлежат обязательной государственной регистрации, говорят в прокуратуре. Госрегистрация состоит в проведении правовой экспертизы на соответствие Конституции и другим законодательным актам Украины, Конвенции о защите прав человека и антикоррупционной экспертизы. Однако, вопреки законам, постановление НКРЭКУ не зарегистрировано в Министерстве юстиции, не включена в Единый государственный реєстр, регистрационный номер – не присвоен, а значит, документ, согласно которому, изменились тарифы на воду и стоки, вступили в силу з нарушениями, без соответствующей проверки всех составляющих тарифа и обоснованности роста цен, считают в прокуратуре.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Хаьковской обл.:

В нашому випадку ця постанова не пройшла усієї процедури, не була зареєстрована належним чином, не отримала реєстраційного номеру, а, отже, на нашу думку є нечинною. Зараз ми не можемо чітко визначити чи все ж таки перевірялася ця постанова на відповідність законодавству, на виконання прав і свобод громадян і таке інше.

Тем временем харьковчане уверены, что тарифы на воду и водоотведение действительно нуждаются в тщательной проверке. Часть людей считают их необоснованно высокими, учитывая качество воды даже после очистки и ненадлежащее состояние трубопроводов, другие говорят о том, что цены меняются, а подробных разъяснений с чем это связано – нет.

Надежда:

Я считаю, что цены завышены только потому, что эту воду нельзя пить, это первое, мы же покупаем все.

Станислав:

У кого есть деньги, для того может незаметно, не завышены, а в пенсіонерів, конечно, завышены будуть.

Александр:

Не знаю насколько он финансово обоснованный, но для того, чтобы заниматься тарифами на воду, надо научиться её экономить, потому что как вы знаете, у нас до потребителя доходят, я где-то читал, процентов 20, отсюда и тарифы.

Елена:

Конечно, надо больше чтоб понятно было, а не мелким шрифтом там ничего непонятно. Мы понимаем, что растут и, что не соответствует нашим пенсиям и зарплатам тоже.

Возмущение тарифами на те или иные коммунальные услуги связано с тем, что в законодательстве в данный момент прописано, что поставщики услуг обязаны указать составляющие тарифа и все растраты. А вот об анализе того, откуда именно берутся эти цифры – ни слова, рассказывает юрист-антикоррупционер Владимир Рысенко. Это касается и закупок специальных материалов для проведения ремонтных работ или очищения воды, и приобретения техники, говорит Рысенко, цены на которые коммунальщики часто указывают гораздо выше рыночных.

Владимир Рысенко, юрист:

Если бы мы проанализировали полностью, те же закупки, те же расходы, поддержание основных фондом и установили, что их можно уменьшить в полтора раза, может быть необходимости бы в повышении тарифов не было бы вообще. То есть, к сожалению, коммунальные предприятия имеющейся дырой и то обоснование, которое они подают, о повышении тарифа, они не позволяют установить их реальную необходимость на самом деле.

В свою очередь, в юридическом Департаменте НКРЭКУ говорят, что более детально прокомментируют ситуацию с оспариванием тарифов харьковской местной прокуратурой уже после окончательного решения суда, но подчеркивают, что комиссия действовала в правовом поле.