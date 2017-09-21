Остались за дверью. Полиция расследует недопуск депутатов на сессию горсовета

Кордон правоохранителей, закрытые со всех сторон входы в горсовет и открученные на дверях ручки. На очередную сессию горсовета, которая прошла накануне, не попали больше десятка депутатов. С подобной ситуацией несколько из них уже столкнулись в июне этого года, когда входная дверь в день заседания оказалась заблокированной, как утверждали тогда чиновники - из-за потерянных ключей. Однако если тогда депутатам все же удалось пройти как в здание, так и в сессионный зал, на этот раз - они остались на улице.

Мария Мезенцева, депутат Харьковского горсовета:

Це абсолютне обурення, тому що, в-принципі це повторення тієї ситуації, яка у нас сталася в червні-місяці на черговій сесії міськой ради перед літніми канікулами, той самий есперимент.

В свою очередь градоначальник подчеркивает - о ситуации у стен мэрии знает, однако несмотря на отсутствие ряда депутатов, решает начинать сессию без них. Уверяет, что заходить в мэрию депутатам оставшимся на улице никто не мешал и проводит сессию чуть больше, чем за час, принятие решений по большинству вопросов занимает меньше минуты.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

По своему желанию не прошел в зал, я так могу сказать, потому что их пускали в зал. Пока что мы рассмотрели уже 50 вопросов, потому что те, кто голосует за эти вопросы, наверное, понимает за что он голосует, не устраивают никакого, извините, цирка.

Один из депутатов, которые не попали на сессию, подал заявление в полицию. Накануне новый начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех уже пообщела разобраться в данной ситуации. Правоохранители зарегистрировали факт в Едином реестре досудебных расследований.

Алексей Свиридов, гл. спец. отд. коммуникаций ГУНП в Харьковской обл.:

Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 1 статті 351 Кримінального кодексу України "Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради". Триває подальша перевірка.

Санкция статьи предусматривает штраф либо наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Также, уверяют в полиции, проводят расследование и по уголовному производству, которое было открыто ранее, после июнських событий у стен харьковской мэрии, однако о подозрении до сих пор никому не объявлено.