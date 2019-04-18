Остановить реконструкцию «Каскада»: на сайте Президента появилась петиция

Вчера, 17 апреля, на сайте Президента Украины появилась электронная петиция с требованием остановить реконструкцию фонтана "Каскад", который является визитной карточкой Харькова. Также автор петиции призывает обязать городскую власть организовать открытый конкурс проектов на реконструкцию "Каскада" с привлечением независимой комиссии.

"В ходе реконструкции фонтана "Каскад" в 2018-2019 годах выяснилось, что под сокрытием проекта и комментарием заместителя городского головы Игоря Терехова еще в 2016 году относительно реконструкции Сада Шевченка и фонтана "Каскад" было сказано: "Территория сада будет полностью благоустроена - построят систему ливневой канализации, которой раньше здесь не было, уложат новый асфальт на аллеях и дорожках, снесут незаконные киоски и недосторои, создадут озеро, обновят мост, а также установят новые скамейки и фонари. Кроме этого, в рамках реконструкции планируют отремонтировать фонтан «Каскад»". По итогу городские власти без проведения общественных слушаний и согласования проекта реконструкции "Каскада" с харьковчанами решили сделать из него гранитную лестницу, якобы из-за особенностей местности" - говорится в тексте обращения.

Напомним, в ходе реконструкции сада Шевченко знаменитая лестница «Каскад» изменит свой внешний вид: фонтан-водопад исчезнет и на его месте будет широкая лестница, по ступеням которой вода течь уже не будет. Сейчас фонтан замуровали под ступени, а «Каскад» заменили на обычный фонтан. Там ведутся строительно-монтажные и отделочные работы.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена необходимо собрать 25 тысяч подписей за 90 дней.