Осужденная по делу о смертельном ДТП на Сумской Зайцева обжаловала приговор

Осужденная по делу о ДТП на Сумской, в котором погибли 6 человек, Елена Зайцева подала апелляцию на приговор.

Кроме нее, апелляционную жалобу подала ее защитник Юлия Плетнева, сообщили в пресс-службе Киевского райсуда.

«26 марта в Киевский районный суд Харькова поступила апелляционная жалоба обвиняемой Зайцевой Елены и ее защитника Юлии Плетневой на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля», — сообщили в пресс-службе суда.

Срок подачи апелляции на приговор истекает 28 марта.

Как сообщалось, также приговор 22 марта обжаловал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Напомним, страшная авария. унесшая жизни 6 человек, произошла 18 октября 2017-го года. Около 20:30 Фольксваген Туарег столкнулся в центре города с автомобилем "Лексус", который ехал на значительной скорости.

От удара последний вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. На месте погибли 5 человек, еще шесть - получили травмы. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась еще одна девушка - 24-летняя Диана Берченко.

За рулем "Лексуса" была Елена Зайцева - студентка Харьковского национального университета имени Каразина, которую ранее уже штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Фольксвагеном управлял бизнесмен Геннадий Дронов. На его счету - также одно ДТП.

Суд признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении ДТП со смертельными последствиями и назначил каждому из них наказание: по 10 лет лишения свободы. Суд также обязал Дронова и Зайцеву выплатить пострадавшим и семьям погибших денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб - каждому от 100 000 до миллиона гривен.