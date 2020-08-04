Отключения воды в части двух районов Харькова завтра не будет: проведение ремонтных работ перенесли

Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов Харькова, запланированное "Харьковводоканалом" на 5 августа, переносится на 13 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов, связанное с проведением планово-предупредительных на насосной станции с целью подготовки сооружений к работе в осенне-зимний период, будет прекращено с 8:00 5 августа до 12:00 6 августа.

Адреса запланированных отключений холодной воды можно посмотреть по ссылке.

Телефон для справок: 15-33.