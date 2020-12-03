Отопительный сезон-2020: харьковчане жалуются на отключения тепла в домах

Без отопления 3 декабря, когда на улице стабильный минус, остались жители нескольких домов в Слободском районе города. Более 200 - на Алексеевке и Павловом Поле. К тому же тепло отсутствует в 11 школах Шевченковского района.

17-19 градусов в квартире.

Отопление и горячая вода здесь скачут, вот так вот, я 7 лет живу здесь, они работают рандомно. Когда включают, когда выключают, не знаю.

Тепла нет в домах по улице Отакара Яроша, по проспекту Людвига Свободы и по улице Есенина. Люди жалуются на сырость и холод в квартирах. И подчеркивают- дома одеваются как будто для прогулки на улице. Говорят: отопление то отключают без предупреждения, то включают снова, и такая ситуация с начала отопительного сезона постоянно.

Ну вот, у нас его включили 1 ноября и за это время выключали раз 10 как минимум

Вот сейчас и то у нас не было никакого объявления на доме, за счет того, что мы в школу ходим, нам в школе сообщили, и мы знали, что не будет отопления.

В свитерах пошли, в штанах, в колготах, неудобно, но что делать.

На официальном сайте КП “Харьковские теплосети” указано, что причина отключения - замена труб, которые имеют дефекты. Разрытия тепловиков - по всему городу, в некоторых случаях ремонтники около них не появляются неделями либо приезжают раз в несколько дней.

Людям приходится терпеть неудобства.

При этом на самом предприятии сложилась критическая ситуация с ресурсами. Не хватает денег не только на системную замену труб, но и на аварийную.

А работникам еще с лета задерживают зарплату, из-за чего на предприятии ощутимо не хватает кадров.

На очередной сессии облсовета из бюджета выделили 50 млн гривен на ремонты, 25 млн на выплату денег коммунальщикам.

Тетяна Таукешева, нач. Департамента финансов

По Харьковским теплом сетям они получают зарплату уже за октябрь.

Откуда брать деньги на ремонты и зарплату - большой вопрос, потому что КП “ХТС” проиграли суд Мегабанка. Кредитор получил право непосредственно взымать плату с абонентов - 3 млн евро займа и более 700 тыс гривен процентов.