Отопительный сезон может не начаться: к президенту обратись с проблемой "ХТС"

Харьковчанка Екатерина Сакабардина опубликовала на сайте главы государства Владимира Зеленского петицию с просьбой решить проблему с "ХТС".

"Уважаемый Владимир, пожалуйста, разберитесь с этой проблемой. Работники теплосетей и так получают мизерную зарплату, так ее еще и не платят. Задолженность с июля, руководство просто молчит. Скоро отопительный сезон, уже давно начались массовые увольнения, если ничего не изменится, отопительного сезона просто не будет, элементарно некому будет запускать систему. А если и запустят, то, как обычно у нас в городе, будут аварии, и люди надолго останутся без тепла. Я не говорю уже о том, что людям надо как-то жить, платить коммуналку, кормить детей. Хватит издеваться над простыми рабочими, которые обеспечивают город теплом!" - говорится в тексте прошения.

Петиция была опубликована 26 сентября текущего года. По состоянию на 15:00 пятницы, 11 октября, ее подписать136 человек.

Инициативу должны поддержать не менее 25 тысяч человек, чтобы ее рассмотрел президент Украины.