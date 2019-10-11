 

Отопительный сезон может не начаться: к президенту обратись с проблемой "ХТС"

11 октября 2019 г. 15:00
Источник: Сайт президента Украины
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Харьковчанка Екатерина Сакабардина опубликовала на сайте главы государства Владимира Зеленского петицию с просьбой решить проблему с "ХТС". 

"Уважаемый Владимир, пожалуйста, разберитесь с этой проблемой. Работники теплосетей и так получают мизерную зарплату, так ее еще и не платят. Задолженность с июля, руководство просто молчит. Скоро отопительный сезон, уже давно начались массовые увольнения, если ничего не изменится, отопительного сезона просто не будет, элементарно некому будет запускать систему. А если и запустят, то, как обычно у нас в городе, будут аварии, и люди надолго останутся без тепла. Я не говорю уже о том, что людям надо как-то жить, платить коммуналку, кормить детей. Хватит издеваться над простыми рабочими, которые обеспечивают город теплом!" - говорится в тексте прошения. 

Петиция была опубликована 26 сентября текущего года. По состоянию на 15:00 пятницы, 11 октября, ее подписать136 человек. 

Инициативу должны поддержать не менее 25 тысяч человек, чтобы ее рассмотрел президент Украины. 

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