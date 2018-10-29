Отопительный сезон в Харькове: соцсети взорвались возмущениями горожан о холоде в квартирах и отсутствии горячей воды

В начале этого отопительного сезона жители домов по улице Благодатной стали теми счастливчиками, которые получили тепло вовремя. Хотя еще в конце февраля им приходилось мерзнуть из-за машстабного порыва на теплотрассе. Тогда без тепла остались сотни жилых домов и объекты соцсферы. В некоторых квартирах температура снизилась до 7-10 градусов. После того, как сложную ситуацию обсуждала вся Украина, чиновники решили все же выделить средства на замену изношенных труб, дополнительные деньги направили на ремонт и харьковские тепловики. Горожане говорят, теперь, после проведения работ на магистрали надеются, что когда в Харьков придут морозы, февральская ситуация не повторится вновь.

Оксана:

Дали вот 16 или 15 числа, нормально все в порядке, горячая вода есть, отопление есть. Можно жить.



Людмила:

Я на 9 этаже, у нас подача сверху, тепло, ну по такой погоде тепло, что будет дальше не знаем.

В то же время, накануне соцсети буквально взорвались возмущениями от горожан, которым до сих пор приходится ждать подачи тепла. Нет его на множестве улиц в разных районах Харькова - от Новых Домов и ХТЗ до Павлового Поля и Алексеевки, проблемы с теплом и горячей водой есть в центре города. При чем и в высотках, и в зданиях пониже.

Ольга:

Мы вот живем в доме по Франтишека Крала, отопление у нас ужасное, отопления у нас нет, холодно ужасно, вода горячая вечно с перебоями, так что отопления нет, холод собачий. У меня двое внуков живет, так они, бедные, на обгоревателях сидят, газ включают, холодно. Очень холодно,в квартирах, будем ждать, когда дадут.

Клавдия Серафимовна:

Холодно, не топится, холодно, оно даже не так холодно, как сыро. Вот постираешь, посушить негде, особенно у нас двое детей, один в четвертый, один в садик ходит, плохо, очень плохо.

Тем временем, в "Харьковских тепловых сетей" уверяют, до конца октября ситуация с отоплением уладится, признают, что существуют аварийные ситуации из-за изношенности сетей, но по словам тепловиков, коммунальщики работают над ликвидацией проблем круглосуточно. На официальном сайте КП "ХТМ" указано более полусотни адресов, где продолжаются ремонтные работы по устранению дефектов на трубопроводах. Дата включения горячей воды по большей части из них - вечер 29 октября, в сотальных зданиях планують возобновить водоснабжение в начале ноября. На странице харьковского городского совета со ссылкой на заместителя мэра Игоря Терехова разместили сообщение, что отопление появится во всех жилых домах Харькова в течение этой недели. Тем временем, горожане, в домах которых до сих пор сыро и холодно, надеются, что обещания чиновников сбудутся, поскольку синоптики прогнозируют существенное снижение температуры. Особенно ночью. 30 октября еще будет тепло, но туманно, днем до 18 градусов тепла, 31-го столбик термометра покажет от 8 до 13 со знаком плюс. Ночью - +3 +8. А вот в четверг, пятницу и на выходных температура, по данным метеорологов, ночью может упасть до 1 градуса ниже нуля.