Палатка на площади Свободы: ХОГА поддерживает активистов

15 мая 2019 г. 15:16
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Харьковская облгосадминистрация всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать волонтерское движение, армию и всех защитников Украины.

Об этом заявила губернатор области Юлия Светличная.

«Уверены, что создание искусственных ситуаций, которые приводят к напряжению в обществе, не влияет положительно на развитие региона и не ко времени. Конфликтные вопросы должны решаться в процессе общественной дискуссии и диалога. И, конечно, все процедуры должны проходить в рамках действующего законодательства», - говорится в тексте обращения на сайте облгосадминистрации. 

Кроме того, глава ОГА поручила руководству правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности в ситуации, возникшей вокруг работы волонтерской палатки в Харькове на площади Свободы. 

 

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