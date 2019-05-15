Палатка на площади Свободы: ХОГА поддерживает активистов

Харьковская облгосадминистрация всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать волонтерское движение, армию и всех защитников Украины.

Об этом заявила губернатор области Юлия Светличная.

«Уверены, что создание искусственных ситуаций, которые приводят к напряжению в обществе, не влияет положительно на развитие региона и не ко времени. Конфликтные вопросы должны решаться в процессе общественной дискуссии и диалога. И, конечно, все процедуры должны проходить в рамках действующего законодательства», - говорится в тексте обращения на сайте облгосадминистрации.

Кроме того, глава ОГА поручила руководству правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности в ситуации, возникшей вокруг работы волонтерской палатки в Харькове на площади Свободы.