В горсовете предложили перенести палатку "Все для победы" на пл. Защитников Украины

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на управляющего делами исполнительного комитета горсовета Татьяну Чечетову-Терашвили, обращение относительно проведения мирного собрания на пл. Свободы поступило 12 мая от Михаила Лебедя на электронную почту мэрии.

Так, на заседании директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан сообщил, что палатка, о которой идет речь в обращении, установлена прямо на проезжей части, но в соответствии с законом, запрещено размещение каких-либо конструкций на проезжей части за исключением выполнения ремонтных работ. При этом необходимо выполнить ряд мер по обеспечению объезда такого участка, ни одна из которых выполнена не была.

«Эта палатка находится в охранной зоне контактной сети. При размещении любых объектов вблизи контактной сети подается отдельная заявка на отключение питания с контактных сетей, потому что в случае обрыва люди попадут в зону поражения током. Этого тоже сделано не было. Также, по информации из социальных сетей, в палатке находится запас горюче-смазочных материалов, к чему это может привести, никто не знает. Поэтому мы категорически против размещения данной палатки на проезжей части. К тому же конструкция ограничивает видимость пешеходного перехода и мешает движению транспорта», - подчеркнул он.

По словам начальника управления дорожного хозяйства Департамента строительства и дорожного хозяйства Антона Стрельца, пл. Свободы находится на балансе «Дорремстрой», и никаких документов по поводу согласования установки палатки не поступало.

Кроме того, по словам главного инженера "ХТС" Алексея Луки, на этом участке расположена магистральная камера, которая нуждается в капитальном ремонте, потому что существует серьезная угроза обрушения ее конструкции. Время на ремонт у коммунальщиков ограничено, подчеркнул главный инженер, а доступа к объекту нет.

Согласительная комиссия приняла решение – предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл. Свободы на пл. Защитников Украины. В случае отказа подать материалы в Харьковский окружной административный суд.