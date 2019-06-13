Парламентские выборы: открыто два уголовных дела по факту подкупа избирателей

Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области со ссылкой на главу Нацполиции Украины Сергея Князева.

По его данным, за 20 дней кампании зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом. В подавляющем большинстве эти сообщения касались возможных фактов подкупа избирателей - 30 - и незаконной агитации - 25.

Наибольшее количество обращений поступило в полицию Луганской области (20), Днепропетровской (10) и Одесской (7) областей, а также в полицию города Киева - 15 сообщений. По этим заявлениям начато два уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Луганской области. Кроме этого, полицейские составили два административных протокола по фактам изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации с нарушением законодательства.

«По всем фактам и уведомлениям, связанным с избирательным процессом, требую проводить беспристрастные и детальные проверки. В случае открытия уголовных производств - обеспечить документирования всех обстоятельств совершенных преступлений для качественного завершения досудебного расследования, направления производств в суд и привлечения виновных лиц к ответственности», - подчеркнул он.