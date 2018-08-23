Патриотический флешмоб: в Харькове масштабно отпраздновали День Государственного флага и День города

23 августа 2018 г. 16:28
Автор: Лариса Говина
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Украинский флаг, желто-голубое сердце и буквы UA - как символы патриотизма, единства народа и любви к родной стране. Сотни харьковчан собрались на площади Конституции, чтобы создать 3 живые фигуры, поднимая вверх разноцветные картонные листы.

Ярина Чаговец, волонтер:

Коли йде 5 рік війни і наші хлопці проливают кров під цим прапором, це найдорожче, що може бути. Кожна людина має носити, мати при собі щось синьо-жовте, тому що це колір сонця, колір неба.

Мария, студентка:

Це важливий символ не тільки для мене. А для кожного українця він має бути важливим, тому що якщо ми живемо в своїй країні, ми повинні цінувати те, що ми маємо, повинні мати свої цінності і символіку свою берегти, бо ми українці.

К воплощению в жизнь масштабного праздничного арт-шоу участники и организаторы готовились около двух недель. Подробности о флешмобе до последнего держали в секрете.

Юлия Светличная, губернатор:

Ми святкуємо день державного прапора, день визволення Харкова від нацистських загарбників, 75-річницю і день міста Харкова, тому символічно, що всі свята об'єднали молодь і на площі зібралися біля 2 тисяч людей. 700 учасників прийняли участь і акції, яка показує як ми любимо Україну.

В следующем году ко Дню Государственного флага и Дню города, говорят организаторы, подготовят еще одну масштабную акцию, идеи уже обсуждают.

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