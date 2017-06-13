"Печенеги: украденное побережье". Расследование активистов

Печенежское водохранилище - одна из наиболее популярных зон отдыха харьковчан. Тут традиционно располагались как базы отдыха, так и места, где можно было остановится "дикарем." Но если сейчас посмотреть на карту местности вокруг водоема, то она будет похожа на лоскутное одеяло, говорят авторы антикоррупционного расследования "Печенеги: украденное побережье". Практически вся территория вокруг, в частности такие участки как около поселков Мартовая, Графское, Заречное перешли в частные руки или в долгосрочную аренду. На них построены особняки, которые связывают с такими видными харьковскими персонами как Станислав Денисюк, Александр Ярославский, Олег Каратуманов и близкими к ним бизнесменами. Распаевка земли под коттеджи продолжается и сейчас, говорят общественные активисты. Но самое сложное в этом процессе даже не то, что громады утрачивают рекреационные зоны, а то, что вернуть их практически невозможно. Нередко участки переходят в частную собственность в абсолютно законный способ, например, как это было с базой "Коммунальник", где домики были выставлены на продажу и отчуждены по цене до 200 гривен. Правда, знали об этом отчуждении лишь в узком круге лице. Как и узкий круг лиц знал о выделении других участков в частную собственность. Строительство на них начиналось лишь тогда, когда все сроки исковой давности прошли.

Наталья Шило, координатор проекта

Більшість землі вона оформлена законно. Юристи працюють на всіх цих людей и вони враховують нюансі законодавства земельного, щоб на зовнішній вигляд вони були виділені законно. Крім цього, є давність три роки після якої важко щось змінити.

И хотя коррупционную составляющую в этом процессе доказать будет сложно, соглашаются юристы, отстоять хотя бы частично право громад на доступ к водным ресурсам возможно. Дело в том, что украинское законодательство предполагает, что выход к воде не может быть заблокирован никакие заборами, а как минимум 25 метровая зона должна быть доступна для отдыхающих. И не важно, чего опасаются владельцы соседних особняков - посторонних глаз или мусора, который могут оставить туристы.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Обґрунтування не те що, не витримує критики - воно не відповідає законодавству. Закривати прохід до пляжу неможливо у будь якому випадку, хоч для сміттєзвалища, хоч для будь-чого - люди мають права вільного проходу для цього пляжу.

По словам Владимира Рысенко, представители местных громад уже объединились и подготовили ряд исков на основании антикоррупционного расследования, чтобы отстоять свое право на Печенежское побережье.

