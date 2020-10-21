Перед голосованием избирателей будут опрашивать о наличии симптомов респираторных заболеваний

В Министерстве здравоохранения подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге 21 октября.

"Уже в воскресенье пройдут местные выборы. Поддержать своих кандидатов на выборах придут миллионы украинцев. Но нельзя забывать, что в день выборов у COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия прошли в максимально безопасной атмосфере. Минздрав предложил соответствующие правила, каким образом должны проходить выборы, и эти правила были поддержаны", - сказал Степанов.

По его словам, перед началом работы председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. При входе на избирательные участки должны обязательно быть дезинфицирующие средства для рук. Также там размещаются информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях.

Степанов отметил, что у входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая должна указывать на соблюдение дистанции. При возможности избирательные участки должны обеспечить отдельный вход и выход для избирателей. У стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть не более трех человек, а все поверхности избирательных участков должны дезинфицироваться.

Напомним, очередные местные выборы в Украине пройдут 25 октября.