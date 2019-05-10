Переименование проспекта Григоренко - в Институте нацпамяти ответили Кернесу

10 мая 2019 г. 11:50
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Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова.

Об этом председатель института Владимир Вятрович пишет в Facebook.

По его словам, такие действия являются нарушением закона.

«Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекту топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Вятрович также подчеркнул, что в случае принятия решений горсоветом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления Харькова о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти будет обращаться в Генпрокуратуру Украины о признании таких действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, он напомнил, что  согласно закону распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Отметим, петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова вчера набрала 5 тысяч подписей, которые необходимы для рассмотрения. 

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