Переименование проспекта Григоренко - в Институте нацпамяти ответили Кернесу

Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова.

Об этом председатель института Владимир Вятрович пишет в Facebook.

По его словам, такие действия являются нарушением закона.

«Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекту топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Вятрович также подчеркнул, что в случае принятия решений горсоветом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления Харькова о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти будет обращаться в Генпрокуратуру Украины о признании таких действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, он напомнил, что согласно закону распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Отметим, петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова вчера набрала 5 тысяч подписей, которые необходимы для рассмотрения.