Перерытый и перекрытый. Когда в Харькове станет меньше пробок?

Трубопровод сюда подошел, вы видите. Вот канализация которой сто лет. Её надо давно уже менять, я дальше не могу идти пока мы не отремонтируем вот это.

Мастер участка на Белгородском спуске показывает причину, по которой им не удалось закончить реконструкцию магистрального трубопровода в начале сентября, как сначала обещали. Подрядчики ХТС должны были приступить к работе 10 августа, по крайней мере тогда перекрыли для движения участок от улицы Шевченко до переулка Синельникова, затем дату перенесли, потому, говорит Николай, что пришлось менять проект. Его рабочие пытались этого избежать - опускали трубопровод ниже, но тщетно - канализацию все равно надо перекладывать. А то, что их клянут водители, которые вынуждены объезжать и стоять в пробках, говорит, знает и ничего сделать не может. Новых труб они должны протянуть 340 метров и на 70 процентов, говорит, работы уже выполнены.

Николай Иванов, мастер участка фирмы-подрядчика:

Мы ж работаем для Харькова, правильно, стараемся для Харькова. Они потом спасибо скажут, когда будет тепло зимой, правильно. Щас никто этого не оценит. Вот, когда будет в дом тепло потечет - тогда все оценят, что тепло, а сейчас всем понятно, что неудобно. Смотрите, мы и так работаем без выходных, без проходных, поэтому я думаю, что нам еще пару неделек надо. И мы закончим.

Но самых больших неудобств, жалуются водители, им приносит вечная реконструкция Московского проспекта. Один из участков, как сообщили на официальном сайте горсовета, должны открыть для движения только в конце года.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

Також у зв'язку з реконструкцією проспекту Московського повністю перекритий рух від майдану героїв Небесної сотні до Гімназійної набережної. А також частково обмежений рух в районі метро Армійська, також по проспекту Московському. В часи пік ускладнений рух з'являється на тих вулицях, які сполучають спальні районі з центром міста. Особливе навантаження - це з 8 до 10 ранку, а також з 6 до 8 години вечора.

Из-за всего этого патрульным частенько приходится выставлять регулировщиков в районе Московского проспекта, а также Велозаводского и Горбатого мостов, чтобы хоть немного разгрузить дороги города.

Артем, водитель:

Понятное дело, что Московский есть сложности, но опять же, от ремонта никуда ж не деться. Это нужно делать, спасает только навигация.

Богдан, водитель:

На Московском, на Московском, самое такое возле моста вот там. Та ну, может, час максимум, ну это по центру если кататься - долго да. - Годину стояли у заторі в центрі? - Да, да, да.

Сейчас ко всему этому еще перекрыли для движения участки дорог на Театральной и площади Поэзии. На одной из-за строительства, на другой из-за ремонтов харьковских тепловых сетей. А из-за плановой замены участка теплотрассы на улице Гоголя ездить там машины не смогут как минимум до конца сентября.